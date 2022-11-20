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В Гусаре произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавший

В Гусаре произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавший В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавший.
Происшествия
20 ноября 2022 г. 21:12
В Гусаре произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавший

В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавший.

Как передает северного бюро Report, в селе Аваюг столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2107" и Hyundai Tucson.

В результате аварии погиб Камиль Тофиг оглы Адильханов, 1993 года рождения.

Еще один местный житель Турал Тарлан оглы Гусейнов, 1995 года рождения с различными телесными травмами доставлен в Гусарскую районную центральную больницу.

Тело К.Адильханова передано для экспертизы в Гусарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQusarda ağır yol qəzası olub, ölən və yaralanan var

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