В Гусаре произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавший

В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавший.

В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибший и пострадавший.

Как передает северного бюро Report, в селе Аваюг столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2107" и Hyundai Tucson.

В результате аварии погиб Камиль Тофиг оглы Адильханов, 1993 года рождения.

Еще один местный житель Турал Тарлан оглы Гусейнов, 1995 года рождения с различными телесными травмами доставлен в Гусарскую районную центральную больницу.

Тело К.Адильханова передано для экспертизы в Гусарское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.