В Гусаре произошло смертельное ДТП с участием пешехода

В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как передает северное бюро
Автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил Низами Шовкет оглу Велибекова, 1964 года рождения. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель скрылся с места преступления.
Тело для проведения экспертизы было передано в Гусарское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.
В настоящее время личность водителя устанавливается.