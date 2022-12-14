В Гусаре произошло смертельное ДТП с участием пешехода

В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как передает северное бюро Report , инцидент зафиксирован на трассе Гусар-Худат.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил Низами Шовкет оглу Велибекова, 1964 года рождения. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель скрылся с места преступления.

Тело для проведения экспертизы было передано в Гусарское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

В настоящее время личность водителя устанавливается.