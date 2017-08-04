В Гусаре перевернулся мусоровоз, есть пострадавшие - ФОТО

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Гусар. 4 августа. REPORT.AZ/ В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает северное бюро Report, авария зафиксирована на территории туристического центра "Шахдаг".

Перевернулся мусоровоз марки "Камаз" под управлением 38-летнего Фуада Раджабова, в результате чего пассажир грузовика, 55-летний Шаир Шефибаба оглу Шафиев получил тяжелую телесную травму. Пострадавший был доставлен в медпункт туристического центра "Шахдаг", его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.