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    В Гусаре перевернулся мусоровоз, есть пострадавшие - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Гусар. 4 августа. REPORT.AZ/ В Гусарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает северное бюро Report, авария зафиксирована на территории туристического центра "Шахдаг".

    Перевернулся мусоровоз марки "Камаз" под управлением 38-летнего Фуада Раджабова, в результате чего пассажир грузовика, 55-летний Шаир Шефибаба оглу Шафиев получил тяжелую телесную травму. Пострадавший был доставлен в медпункт туристического центра "Шахдаг", его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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