В Гусаре обезврежено лицо, нарушившее госграницу и открывшее огонь по сотрудникам правоохранительных органов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Было обнаружено, что 1-го мая в 21:30 на территории лесного массива в селе Юхары Зейхур Гусарского района вооруженный человек совершил попытку нарушения охраняемой государственной границы Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Прокуратуру Гусарского района, нарушитель границы Эльвин Мамедьяров 1991 г.р. оказал вооруженное сопротивление, не подчинившись законным требованиям и открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В качестве ответного действия нарушитель был обезврежен с использованием служебного оружия.

Гусарская районная прокуратура ведет расследование по факту произошедшего.