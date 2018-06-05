В Гусаре обезврежен нарушитель границы, оказавший вооруженное сопротивление

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Гусарском районе обезврежен нарушитель границы, оказавший вооруженное сопротивление.

Об этом Report сообщили в Гусарской районной прокуратуре.

4 июня в 21:40 было установлено, что один человек пытается нарушить охраняемую государственную границу Азербайджана близ пограничной заставы на территории села Юхары Зейхур Гусарского района.

Не подчинившийся законным требованиям при задержании нарушитель границы Зейналов Вадим Мерданович 1996 г.р. оказал сопротивление, открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответными мерами он был обезврежен с использованием табельного оружия.

При обыске тела убитого у него был обнаружен пистолет марки "Макаров" и изъят в качестве вещественного доказательства.

По факту в Гусарской районной прокуратуре ведется соответствующее расследование.