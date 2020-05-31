В ​Гусаре на детей обрушился забор, есть погибший

В результате обрушения забора в Гусаре скончался 8-летний мальчик.

Как сообщает Report, Ариф Алисултанов 2012 года рождения, Рамал Шейдаев 2010 года рождения, Гюлай Шейдаева 2014 года рождения, играли во дворе когда на них обрушился забор, построенный около 10 лет назад, а также каменные тумбы и железные ворота, являющиеся составной частью забора.

В результате трагедии Ариф Алисултанов получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия, другие дети были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отметим, что двор, в котором произошло событие, принадлежит Валеддину Шейдаеву.