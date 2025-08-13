В Гусаре молодая мама умерла спустя два дня после родов

10:04 В Гусарском районе мать скончалась после родов.

Как сообщает северное бюро Report, жительница села Пирал Гусарского района Ясаман Оспатова (1994 г.р.), доставленная в родильное отделение Гусарской центральной районной больницы, скончалась через два дня после проведения кесарева сечения.

По словам родственников, после операции она впала в кому и вчера скончалась в больнице.

Состояние новорожденной девочки оценивается как нормальное, у нее нет проблем со здоровьем.

Отмечается, что это была вторая беременность Я.Оспатовой.