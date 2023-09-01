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В Гусаре автомобиль врезался в дерево, есть пострадавший

В Гусаре автомобиль врезался в дерево, есть пострадавший В Гусаре автомобиль марки “ВАЗ” врезался в дерево на обочине дороги, один из пассажиров пострадал
Происшествия
1 сентября 2023 г. 10:31
В Гусаре автомобиль врезался в дерево, есть пострадавший

В Гусаре автомобиль марки “ВАЗ” врезался в дерево на обочине дороги, один из пассажиров пострадал.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Бала Гусар Гусарского района.

В результате ДТП один из пассажиров оказался заблокированным в автомобиле.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи.

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Версия на азербайджанском языке Qusarda avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alan şəxs sıxılmış vəziyyətdə qalıb

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