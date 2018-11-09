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    В Гусаре автомобиль упал в озеро, погибло должностное лицо

    Гусар. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Гусарском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на 16-м километре дороги Гусар-Хазра, на проходящей по территории села Ясаб части.

    Так, житель села Хазра Велихан Велиханов потерял управление автомобилем марки "Опель", в результате чего машина слетела с дороги в озеро. 

    В результате водитель автомобиля В.Велиханов утонул, захлебнувшись водой. Еще три находившиеся в автомобиле пассажира были доставлены в больницу.

    Отметим, что В.Велиханов являлся представителем Исполнительной власти Гусарского района по административному территориальному округу села Хазра.

    Расследование по факту ведется Гусарской районной прокуратурой.

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