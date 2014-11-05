В Гусарах в связи со смертью женщины в роддоме возбуждено уголовное дело

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В связи со смертью жительницы села Хиль-Оба Гусарского района Зарнишан Аслановой возбуждено уголовное дело. Об этом Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры. Согласно сообщению, в Губинской районной прокуратуре проведено расследование по факту смерти после родов Зарнишан Аслановой в Перинатальном центре Губинского района.

В ходе предварительного расследования выявлено, что Зарнишан Асланова поступила в перинатальный центр 23 октября с диагнозом "39-я неделя беременности, головное предлежание, ложные родовые схватки". Женщина родила мальчика 2 ноября в 23:20. В тот же день пациентка была прооперирована в связи с кровотечением, однако, несмотря на все предпринятые меры скончалась на следующий день в 15:50.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (Убийство по неосторожности) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время необходимые следственные действия продолжаются.