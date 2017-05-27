В Гусарах сокращен срок лиц, задушивших насмерть бывшего заключенного

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В Сумгаыйтском апелляционном суде завершено судебное заседание по апелляционной жалобе в отношение приговора Имрану Бадирову и Садигу Амирасланову, обвиненных в удушении бывшего заключенного.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Видади Джафарова.

По решению, апелляционная жалоба И.Бадирова и С.Амирасланова была частично удовлетворена в отношении обоих лиц изменено решение суда первой инстанции. Мера пресечения сроком на 17 лет заменена на 15 лет заключения.

Отметим, что инцидент произошел 24 июня прошлого года в селе Кузун-гишлаг Гусарского района. Был обнаружен труп жителя города Гусар, ранее судимого Азизуллы Мамедова со следами насилия.

В результате оперативно-розыскных мер сотрудников Гусарского районного отделения полиция были задержаны жители района И.Бадиров и С.Амирасланов, подозреваемые в совершении убийства на почве конфликта.

Им были выдвинуты обвинения по статьям 120.2.1 (совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору) 120.2.9 (лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) Уголовного кодекса.