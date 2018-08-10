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    В Губе загорелся электрический столб, несколько сел остались без света - ФОТО

    Губа. 10 августа. REPORT.AZ/ В Губе загорелся электрический столб, по которому проходит высокое напряжение (10000 Вт). 

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Талабыгышлаг.  

    В результате возгорания провода вышли из строя. По этой причине несколько районных сел остались без света.

    В заявлении местному бюро Report официальный представитель Губинской районной электросети Кямран Бабаев сказал, что электрические столбы и линии остались еще со времен СССР, старые провода вышли из строя, произошло короткое замыкание, что стало причиной пожара: "Подача электроэнергии будет восстановлена в ближайшие часы. На данный момент на территорию направлены техника и бригада работников". 

    Отметим, что во время инцидента никто не пострадал.

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