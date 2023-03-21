В Губе задержаны подозреваемые в совершении серии краж

12:31 На территории Губинского района задержаны подозреваемые в совершении краж Эльшад Гулиев и Эльшан Гаджиев.

На территории Губинского района задержаны подозреваемые в совершении краж Эльшад Гулиев и Эльшан Гаджиев.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе расследования выяснилось, что эти лица нанесли ущерб потерпевшим в общей сложности на 7 905 манатов, похитив из расположенных на территории района кафе, частных домов различные предметы и продукты питания.

По данному факту в Губинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.