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В Губе задержаны подозреваемые в совершении серии краж

В Губе задержаны подозреваемые в совершении серии краж 12:31 На территории Губинского района задержаны подозреваемые в совершении краж Эльшад Гулиев и Эльшан Гаджиев.
Происшествия
21 марта 2023 г. 13:00
В Губе задержаны подозреваемые в совершении серии краж

На территории Губинского района задержаны подозреваемые в совершении краж Эльшад Гулиев и Эльшан Гаджиев.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе расследования выяснилось, что эти лица нанесли ущерб потерпевшим в общей сложности на 7 905 манатов, похитив из расположенных на территории района кафе, частных домов различные предметы и продукты питания.

По данному факту в Губинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Qubada silsilə oğurluqlar etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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