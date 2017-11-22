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    В Губе задержаны лица, охотившиеся на медведей

    Браконьеры бросили мешки и скрылись верхом на лошади

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Губе задержаны лица, занимавшиеся охотой на медведей.

    Как сообщили северному бюро Report из Губинской региональной группы пресс-службы МВД, во время рейда в Губинской части Шахдагского национального парка сотрудники министерства экологии и природных ресурсов заметили трех всадников с ношей. Сотрудники МЭПР попытались их остановить, однако, браконьеры бросили мешки и скрылись.

    При осмотре мешков обнаружили голову, шкуру, части тела занесенного в "Красную книгу" Азербайджана бурого медведя и охотничьи инструменты.

    Собранные материалы направили в местные правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Губинского районного отделения полиции были установлены лица, занимавшиеся браконьерством.

    В качестве подозреваемых задержаны и доставлены в отделение полиции жители села Гонагкенд Фариз Рахманов, Айдын Насиров и Пирмамед Неметов.

    У них изъяли используемое во время охоты ружье марки "ИЖ" и 6 патронов.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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