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В Губе задержаны двое водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения

В Губе задержаны двое водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения В Губе задержаны двое водителей, управляющих автомобилями в состоянии наркотического опьянения.
Происшествия
29 января 2023 г. 14:03
В Губе задержаны двое водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения

В Губе задержаны двое водителей, управляющих автомобилями в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили Report в пресс-службе региональной группы МВД Губинского района, в ходе рейдов сотрудники дорожной полиции за грубое нарушение правил дорожного движения задержали водителя "ВАЗ-2107" Лачына Манафова и Эмина Дашдамирова, управляющего автомобилем марки "Нива".

Экспертиза показала, что оба водителя находились в состоянии наркотического опьянения.

В отношении нарушителей приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке Qubada 2 nəfər sürücü narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edərkən saxlanılıblar

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