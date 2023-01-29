В Губе задержаны двое водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения

В Губе задержаны двое водителей, управляющих автомобилями в состоянии наркотического опьянения.

В Губе задержаны двое водителей, управляющих автомобилями в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили Report в пресс-службе региональной группы МВД Губинского района, в ходе рейдов сотрудники дорожной полиции за грубое нарушение правил дорожного движения задержали водителя "ВАЗ-2107" Лачына Манафова и Эмина Дашдамирова, управляющего автомобилем марки "Нива".

Экспертиза показала, что оба водителя находились в состоянии наркотического опьянения.

В отношении нарушителей приняты соответствующие меры.