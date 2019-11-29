В Губе задержана мошенница, присвоившая 40 тысяч манатов

В Губе задержана женщина, совершившая мошенничество на сумму более 40 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского РОП, была задержана жительница района, 49-летняя Ирада Хураминаджат, присвоившая деньги граждан мошенническим путем.

Во время предварительного допроса женщина призналась в содеянном.

Дальнейшее расследование выявило, что женщина, воспользовавшись доверием граждан, присвоила более 40 тыс. манатов.

Чтобы избежать ответственности, Ирада Хураминаджат некоторое время проживала в Баку, носила религиозную одежду и хиджаб.

Сотрудники полиции не исключают, что она была замешана и в других аналогичных преступлениях.

Пострадавших от действий этой женщины просят обратиться на "горячую линию -102" МВД, либо в Губинское РОП по номерам 02333-5-35-11; 02333-5-43-02.