В Губе задержан вооруженный мужчина, перевозивший 4 кг наркотиков

В Губе сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину, перевозившего 4 кг наркотиков.

В Губе сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину, перевозившего 4 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Борис Асмолов был задержан сотрудниками Губинского районного отдела полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанный имел при себе 1 автомат Калашникова, 1 магазин и 12 патронов. Кроме того, у Асмолова было изъято около 4 кг марихуаны.

По факту в Губинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, Борис Асмолов арестован решением суда.