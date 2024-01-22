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В Губе задержан вооруженный мужчина, перевозивший 4 кг наркотиков

В Губе задержан вооруженный мужчина, перевозивший 4 кг наркотиков В Губе сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину, перевозившего 4 кг наркотиков.
Происшествия
22 января 2024 г. 12:19
В Губе задержан вооруженный мужчина, перевозивший 4 кг наркотиков

В Губе сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину, перевозившего 4 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Борис Асмолов был задержан сотрудниками Губинского районного отдела полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанный имел при себе 1 автомат Калашникова, 1 магазин и 12 патронов. Кроме того, у Асмолова было изъято около 4 кг марихуаны.

По факту в Губинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, Борис Асмолов арестован решением суда.

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Версия на азербайджанском языке Qubada üzərində avtomat və narkotik gəzdirən şəxs həbs edilib

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