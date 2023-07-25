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Возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины в Губе

Возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины в Губе В селе Махмудгышлаг Губинского района совершено убийство 24-летней девушки.
Происшествия
25 июля 2023 г. 08:34
Возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины в Губе

В Губинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины в селе Махмудгышлаг.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Там отметили, что 25 июля около 06:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти Раваны Гюлиевой, 1999 года рождения, от полученных колото-резаных ранений в селе Махмудгышлаг Губинского района.

В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения, что Эльшад Гюлиев, 1997 года рождения, на почве ревности совершил убийство своей супруги Р.Гюлиевой, нанеся ей ножевые ранения.

После инцидента Э.Гюлиев добровольно сдался следствию и был задержан в качестве подозреваемого на основании постановления прокуратуры.

В связи с фактом в Губинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, предварительное следствие продолжается.

07:39

В селе Махмудгышлаг Губинского района совершено убийство 24-летней девушки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что 25 июля около 3:00 в полицию поступила информация о смерти Раваны Васиф гызы Гюлиевой, 1999 года рождения, от полученных колото-резаных ранений в селе Махмудгышлаг Губинского района.

Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления муж покойной Эльшад Акиф оглу Гюлиев, 1997 года рождения.

По предварительной информации, инцидент произошел на почве семейного конфликта.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qubada gənc qadının qətli ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

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