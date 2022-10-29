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В Губе задержан мужчина, спровоцировавший несовершеннолетнего на кражу

В Губе задержан мужчина, спровоцировавший несовершеннолетнего на кражу В Губе задержан мужчина, спровоцировавший несовершеннолетнего на кражу.
Происшествия
29 октября 2022 г. 09:59
В Губе задержан мужчина, спровоцировавший несовершеннолетнего на кражу

В Губе задержан мужчина, спровоцировавший несовершеннолетнего на кражу.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, некий гражданин обратился с заявлением в Губинский районный отдел полиции в связи с кражей из принадлежащего ему дома.

В ходе расследования было установлено, что из дома потерпевшего похищено 4400 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель района Аслан Худавердиев. Подозреваемый также привлек к совершению преступления своего несовершеннолетнего соседа.

В связи с этим в Губинском РОП возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Аслана Худавердиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Qubada azyaşlını oğurluq etməyə təhrik edən şəxs saxlanılıb

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