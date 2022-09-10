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В Губе задержан мужчина, выращивающий наркотические растения

В Губе задержан мужчина, выращивающий наркотические растения В Губе задержан мужчина, выращивающий наркотические растения.
Происшествия
10 сентября 2022 г. 11:56
В Губе задержан мужчина, выращивающий наркотические растения

В Губе задержан мужчина, выращивающий наркотические растения.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Губинского районного отдела полиции задержали жителя Хачмазского района Вугара Махмудова.

При осмотре его место проживания были обнаружены и изъяты 13 растений конопли общим весом 18,5 кг, выращенные агротехническим способом. Кроме того были обнаружены и изъяты около 4 кг высушенной марихуаны.

По факту в Губинском РОП заведено уголовное дело. Решением суда в отношении В.Махмудова применена мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Qubada narkotik bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

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