В Губе задержан мужчина, выращивающий наркотические растения

В Губе задержан мужчина, выращивающий наркотические растения.

В Губе задержан мужчина, выращивающий наркотические растения.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Губинского районного отдела полиции задержали жителя Хачмазского района Вугара Махмудова.

При осмотре его место проживания были обнаружены и изъяты 13 растений конопли общим весом 18,5 кг, выращенные агротехническим способом. Кроме того были обнаружены и изъяты около 4 кг высушенной марихуаны.

По факту в Губинском РОП заведено уголовное дело. Решением суда в отношении В.Махмудова применена мера пресечения в виде ареста.