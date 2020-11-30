В Губе задержан больной COVID-19, собиравшийся выехать в Хачмаз

Вопреки требованиям карантинного режима, пациент пытался выехать в Хачмазский район

В Губе задержан коронавирусный больной, покинувший дом вопреки требованиям карантинного режима.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудниками Хачмазского районного отделения полиции был выявлен получающий лечение на дому короновирусный больной, незаконно покинувший свое жилье.

Им оказался житель Губинского района Орхан Микаилов. Вопреки требованиям карантинного режима, пациент пытался выехать в Хачмазский район. О.Микаилов был задержан и в сопровождении врачей доставлен домой.

По факту ведется расследование.