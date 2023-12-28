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В Губе задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве матери

В Губе задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве матери Сотрудниками правоохранительных органов задержан 49-летний житель села Багбанлы Губинского района Зульфигар Исмиханов, подозреваемый в убийстве матери.
Происшествия
28 декабря 2023 г. 07:27
В Губе задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве матери

Сотрудниками правоохранительных органов задержан 49-летний житель села Багбанлы Губинского района Зульфигар Исмиханов, подозреваемый в убийстве матери.

Об этом Report сообщили в Губинской районной прокуратуре.

В надзорный орган поступила информация о смерти жительницы села Багбанлы Губинского района Зохры Исмихановой (1937 г.р.). В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения З.Исмиханов во время ссоры убил свою мать З.Исмиханову, нанеся ей травмы поленом.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Зульфигар Исмиханов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Anasını odun parçası ilə öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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