В Губе задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве матери

Сотрудниками правоохранительных органов задержан 49-летний житель села Багбанлы Губинского района Зульфигар Исмиханов, подозреваемый в убийстве матери.

Сотрудниками правоохранительных органов задержан 49-летний житель села Багбанлы Губинского района Зульфигар Исмиханов, подозреваемый в убийстве матери.

Об этом Report сообщили в Губинской районной прокуратуре.

В надзорный орган поступила информация о смерти жительницы села Багбанлы Губинского района Зохры Исмихановой (1937 г.р.). В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения З.Исмиханов во время ссоры убил свою мать З.Исмиханову, нанеся ей травмы поленом.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, Зульфигар Исмиханов задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.