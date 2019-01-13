В Губе задержали браконьера, убившего джейрана - ФОТО

Губа. 13 января. REPORT.AZ/ В Губинском районе задержан человек, занимающийся незаконной охотой.

Как сообщили северному бюро Report в пресс-службе МВД, сотрудники Губинского райотдела полиции задержали подозреваемого в убийстве джейрана на территории села Тюляр.

В ходе расследования выяснилось, что им оказался житель этого села Габиль Мурадов.

По факту в Губинском РОП начате расследование.