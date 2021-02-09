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В Губе выявлены две чайные, работавшие по ночам

В Губе выявлены две чайные, работавшие по ночам В отношении нарушителей составлены протоколы
Происшествия
9 февраля 2021 г. 12:47
В Губе выявлены две чайные, работавшие по ночам

В ночь на 9 февраля сотрудники Губинского райотделения полиции выявили чайную, действовавшую вопреки санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, деятельность объекта была немедленно приостановлена.

В соответствии с законодательством, владелец объекта Амиль Балаев и пять его клиентов были задержаны.

В отношении нарушителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР.

В ходе оперативных мероприятий, осуществленных на территории села Биринджи Нугеди, была выявлена чайная, обслуживавшая посетителей в ночное время. Сотрудники полиции провели беседы с Талехом Гулиевым, управляющим объектом на арендной основе, и девятью клиентами заведения. Приняты меры в отношении нарушителей.

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Версия на азербайджанском языке Qubada gecə saatlarında fəaliyyət göstərən iki çayxana aşkarlanıb

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