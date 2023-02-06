В Губе в отношении 112 водителей приняты административные меры

В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Губинского РУП, в отношении 112 водителей были приняты административные меры.

В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Губинского РУП, в отношении 112 водителей были приняты административные меры.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Административные протоколы были составлены в отношении водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, без водительского удостоверения, нарушающих правила обгона и маневрирования, движущихся по встречной полосе и пр.