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В Губе в отношении 112 водителей приняты административные меры

В Губе в отношении 112 водителей приняты административные меры В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Губинского РУП, в отношении 112 водителей были приняты административные меры.
Происшествия
6 февраля 2023 г. 11:14
В Губе в отношении 112 водителей приняты административные меры

В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Губинского РУП, в отношении 112 водителей были приняты административные меры.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Административные протоколы были составлены в отношении водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, без водительского удостоверения, нарушающих правила обгона и маневрирования, движущихся по встречной полосе и пр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada 112 sürücü barəsində inzibati tədbirlər görülüb

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