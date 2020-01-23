В Губе в детсаду произошел пожар

В Губе в детсаду произошел пожар

23 января, 2020 15:38

https://report.az/storage/news/530b1a5273d8e3f002865da69c584444/0e25786d-f85d-4dc7-9d12-e77391f4fd9e_292.jpg В Губе в дошкольном учреждении произошел пожар. Как сообщает северное бюро Report, инцидент отмечен в детсаду №12 в селе Икинджи Нюгеди. До приезда пожарных местным жителям удалось потушить огонь. Никто не пострадал. По факту ведется расследование.

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