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В Губе в детсаду произошел пожар

В Губе в детсаду произошел пожар

В Губе в дошкольном учреждении произошел пожар.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент отмечен в детсаду №12 в селе Икинджи Нюгеди. 

До приезда пожарных местным жителям удалось потушить огонь. Никто не пострадал. 

По факту ведется расследование. 

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