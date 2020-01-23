В Губе в детсаду произошел пожар

В Губе в дошкольном учреждении произошел пожар.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент отмечен в детсаду №12 в селе Икинджи Нюгеди.
До приезда пожарных местным жителям удалось потушить огонь. Никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
В Губе в дошкольном учреждении произошел пожар.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент отмечен в детсаду №12 в селе Икинджи Нюгеди.
До приезда пожарных местным жителям удалось потушить огонь. Никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
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