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В Губе в частном доме произошел взрыв с последующим возгоранием

В Губе в частном доме произошел взрыв с последующим возгоранием В селе Алексеевка Губинского района в частном доме произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате инцидента пострадал один человек.
Происшествия
15 декабря 2024 г. 13:19
В Губе в частном доме произошел взрыв с последующим возгоранием

В селе Алексеевка Губинского района в частном доме произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате инцидента пострадал один человек.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступил вызов о пожаре в частном доме в селе Алексеевка Губинского района, на место происшествия были направлены живая сила и техника местного подразделения Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в одноэтажном частном жилом доме общей площадью 80 кв.м., принадлежащем Бабаеву Бадияру Джаваншир оглу, 1961 года рождения, произошел взрыв с последующим пожаром.

Возгорание в короткие сроки было ликвидировано пожарными, на территории были приняты необходимые меры безопасности.

В результате взрывной волны дому был нанесен ущерб, огонь уничтожил горючие конструкции кровли на площади 40 кв.м., один человек получил телесные травмы.

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