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    В Губе устранены последствия снегопада - ФОТО - ВИДЕО

    Губа. 18 января. REPORT.AZ/ В Губинском районе осадки прекратились, движение на дорогах нормальное.

    Об этом северному бюро Report сообщили в Губинском дорожном управлении №5 Государственного агентства автомобильных дорог и Губинском государственном управлении дорожной полиции министерства внутренних дел.

    Таким образом, высота выпавшего вчера снега в Губе по причине ветра достигала максимум 10 сантиметров. На дороге Губа-Хыналыг высота снежного покрова составила 7-10 сантиметров.

    На дороге Губа-Гонагкенд и на других автомобильных дорогах в результате превентивных мер была обеспечена безопасность. Дороги посыпали песком и солью, проведены работы по кронированию деревьев.

    Сотрудники Губинского государственного управления дорожной полиции помогли женщине, автомобиль которой съехал с дороги Губа-Хыналыг, ее машину вернули на полосу движения.

    В настоящее время нет проблем с движением на дорогах.

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