В Губе толщина снежного покрова составила 16 см - ФОТО

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Губа. 30 марта. REPORT.AZ/ Сильный ветер в дневные часы в Губе, во второй половине дня стал сопровождаться снегом на территории района и горных регионов.

Как передает северное бюро Report, высота выпавшего в селе Хыналыг снега достигает 16 см.

Выпавший снег не создал препятствий на дороге Губа – Хыналыг. Пока дорога открыта, но есть подозрения, что в утренние часы передвижение на ней будет опасным. Сообщается, что мокрый снег может образовать обрывы на дороге.

Глава Районного управления эксплуатации дорог Билал Султанов сообщил Report, что они предупредили водителей и попросили их быть осторожными, направляясь в Хыналыг и обратно 31-го марта.

"Риск аварии на этой дороге неизбежен. На дороге Хыналыг в каждый миг может произойти снежный обрыв", - добавил он.

Снег также не создал препятствий на дороге Губа – Гонагкенд. В дальных селах района Халтан и Будуг наблюдается обильный снегопад, но проблем в движении транспорта и подачи электроэнергии нет.