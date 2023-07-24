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В Губе столкнулись два легковых автомобиля, один погибший, трое раненых

В Губе столкнулись два легковых автомобиля, один погибший, трое раненых В Губе произошло дорожно -транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
24 июля 2023 г. 09:45
В Губе столкнулись два легковых автомобиля, один погибший, трое раненых

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел накануне на участке дороги Губа-Хачмаз, проходящей по территории поселка Зардаби Губинского района.

По информации, автомобиль марки Mercedes, которым управлял Азер Хантамиров 1968 года рождения, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2107", которым управлял Фируз Юсифов 1986 года рождения.

В результате Фируз Юсифов скончался на месте от полученных травм. Водитель Mercedes Азер Хантамиров и находившиеся в автомобиле пассажиры Егана Керимова и Илаха Мирзоева получили различные травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Qubada iki minik avtomobili toqquşub, bir nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb

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