В Губе столкнулись два легковых автомобиля, один погибший, трое раненых

В Губе произошло дорожно -транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел накануне на участке дороги Губа-Хачмаз, проходящей по территории поселка Зардаби Губинского района.

По информации, автомобиль марки Mercedes, которым управлял Азер Хантамиров 1968 года рождения, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2107", которым управлял Фируз Юсифов 1986 года рождения.

В результате Фируз Юсифов скончался на месте от полученных травм. Водитель Mercedes Азер Хантамиров и находившиеся в автомобиле пассажиры Егана Керимова и Илаха Мирзоева получили различные травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.