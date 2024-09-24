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В Губе столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще один получил ранения

В Губе столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще один получил ранения В Губе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, другой пострадал.
Происшествия
24 сентября 2024 г. 01:19
В Губе столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще один получил ранения

В Губе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, еще один получил ранения.

Как передает северное бюро Report, на проспекте Гейдара Алиева столкнулась два легковых автомобиля.

В ходе ДТП водитель автомобиля марки Mercedes, житель города Баку Кенан Джаббаров (1996 г.р.) получил тяжелые травмы и был доставлен в Губинскую центральную районную больницу.

Водитель автомобиля марки Opel, житель села Икинджи Нюгяди Губинского района, Эльшад Гаибов (1982 г.р.) получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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