В Губе столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще один получил ранения

В Губе столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще один получил ранения

В Губе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, другой пострадал.

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В Губе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, еще один получил ранения. Как передает северное бюро Report , на проспекте Гейдара Алиева столкнулась два легковых автомобиля. В ходе ДТП водитель автомобиля марки Mercedes, житель города Баку Кенан Джаббаров (1996 г.р.) получил тяжелые травмы и был доставлен в Губинскую центральную районную больницу. Водитель автомобиля марки Opel, житель села Икинджи Нюгяди Губинского района, Эльшад Гаибов (1982 г.р.) получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram