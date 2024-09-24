В Губе столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще один получил ранения

В Губе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, еще один получил ранения.
Как передает северное бюро
В ходе ДТП водитель автомобиля марки Mercedes, житель города Баку Кенан Джаббаров (1996 г.р.) получил тяжелые травмы и был доставлен в Губинскую центральную районную больницу.
Водитель автомобиля марки Opel, житель села Икинджи Нюгяди Губинского района, Эльшад Гаибов (1982 г.р.) получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.