В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.

В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи человеку, находящемуся в беспомощном состоянии в связи с ДТП на территории села Дигях. К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Отмечается, что в результате столкновения легковых автомобилей марок Mercedes и "ВАЗ" один человек оказался в зажатом состоянии в автомобиле.

Спасатели извлекли гражданина из деформированного автомобиля.