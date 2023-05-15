О нас

В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавший В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.
Происшествия
15 мая 2023 г. 10:24
В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи человеку, находящемуся в беспомощном состоянии в связи с ДТП на территории села Дигях. К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Отмечается, что в результате столкновения легковых автомобилей марок Mercedes и "ВАЗ" один человек оказался в зажатом состоянии в автомобиле.

Спасатели извлекли гражданина из деформированного автомобиля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qubada avtomobillər toqquşub, xəsarət alan var

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi