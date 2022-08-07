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В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
7 августа 2022 г. 20:22
В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на участке автодороги Губа-Баку, проходящем через село Пирвахид.

Так, в результате столкновения автомобилей марок Hyundai и VAZ-21099 пострадали Идаяддин Нусряддин оглы Амиров, 1960 года рождения, Кямаля Фаиг гызы Амирова, 1967 года рождения и Аяз Тофиг оглы Гарибов, 1987 года рождения.

Раненые госпитализированы в Губинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qubada yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

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