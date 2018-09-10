В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

10 сентября, 2018 20:51

© Report https://report.az/storage/news/079f1f0a9ef1fe061fe7d4b64e117d5b/752e9059-f8a9-4cb2-8433-32aa8f7edeb0_292.jpg Губа. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Губе произошло ДТП. Как сообщает северное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Ростов отрезке дороги Губа-Гонагкенд. Столкнулись легковые автомобили марок "Daewoo Nexia" и "Renault". Пострадавшие в результате ДТП водитель "Daewoo Nexia", житель губинского села Афурджа Намик Насрулла оглу Сираджев 1963 г.р., водитель автомобиля "Renault" Хикмет Насиров 1954 г.р. и его внучка, жительница села Ростов Айтадж Рамиль гызы Насирова 2002 г.р. госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Факт расследуется отделением полиции Губинского района.

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