В Губе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

На 154-м километре дороги Баку-Губа, на участке, проходящем через село Пирвахид Губинского района, столкнулись два автомобиля.

На 154-м километре дороги Баку-Губа, на участке, проходящем через село Пирвахид Губинского района, столкнулись два автомобиля.

Как сообщает северное бюро Report , водитель автомобиля марки Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где транспортное средство столкнулось с автомобилем марки Hyundai.

В результате аварии пострадали жители Губинского района Тарлан Теймур оглу Ягубов, 1977 года рождения, Амиль Расим оглу Сеидов, 1991 года рождения, жительница Баку Синеханым Аламдар гызы Ибрагимова, 1960 года рождения, и житель Шарурского района Мирза Гурбан оглу Мамедов, 1991 года рождения.

Они с травмами различной степени тяжести были доставлены в Губинскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.