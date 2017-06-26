В Губе столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненый

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ В произошедшем вчера ночью дорожно-транспортном происшествии в Губе один человек погиб, один пострадал.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, вчера ночью на территории села Нариманабад столкнулись автомобиль марки Opel под управлением жителя района Эльгюня Гусейнова и автомобиль марки ВАЗ-21074, управляемый жителем района Сейхуном Исаевым. Оба автомобиля после столкновения врезались в стоявшие на обочине Volkswagen и Mitsubishi.

В результате Э.Гусейнов скончался на месте, С.Исаев госпитализирован.

По факту ведется расследование Главным управлением следствия и дознания.