В Губе река Гарачай поменяла русло, около 10 домов столкнулись с угрозой разрушения

Губа. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Губе река Гарачай поменяла русло, в результате чего около 10 домов столкнулись с угрозой разрушения.

Как сообщает северное бюро Report, беспрерывная работа карьеров ускорила оползневый процесс.

По словам жителя 6-го квартала села II Нугеди Ширали Сулейманова, чтобы уберечь село от наводнения в 2010 году были сооружены бетонные барьеры: "Однако сейчас в результате вмешательства извне протекающая недалеко от села река Гарачай поменяла русло и смывает бетонный барьер. В результате этого 10-метровый отрезок бетонного барьера рухнул. На данный момент селу грозит наводнение и оползень".

Сельские жители отмечают, что несмотря на неоднократные обращения, до сих пор ни одна структура не поинтересовалась их положением.

В Управлении оросительных систем Губинского района Report заявили, что осведомлены о ситуации и проинформировали по этому поводу министерство.

В интервью Report представитель главы Исполнительной власти Губинского района по селу II Нугеди Даянат Гаджиев подчеркнул, что подобная ситуация возникла с сентября: "В связи с этим мы обратились в соответствующие организации. Надеемся, что они помогут предотвратить опасность до того, как произойдет несчастный случай".