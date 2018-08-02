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    В Губе ребенок получил травмы, упав с велосипеда

    Губа. 2 августа. REPORT.AZ/ В Губе малолетний ребенок получил тяжелые травмы, упав с велосипеда.

    Как сообщает северное бюро Report, житель села Амсар Губинского района Керимов Реван Эльшад оглы (2015 г.р.) упал с велосипеда.

    С закрытой черепно-мозговой травмой и с диагнозом сотрясение мозга ребенок был помещен в Губинскую центральную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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