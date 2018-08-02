В Губе ребенок получил травмы, упав с велосипеда

2 августа, 2018 02:37

https://report.az/storage/news/df5332c9bcc9ced1651cc5b53461f721/d1dcc9af-a17c-40a8-b1b3-039f423b96d1_292.jpg Губа. 2 августа. REPORT.AZ/ В Губе малолетний ребенок получил тяжелые травмы, упав с велосипеда. Как сообщает северное бюро Report, житель села Амсар Губинского района Керимов Реван Эльшад оглы (2015 г.р.) упал с велосипеда. С закрытой черепно-мозговой травмой и с диагнозом сотрясение мозга ребенок был помещен в Губинскую центральную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.