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    В Губе рабочего ударило током

    Факт расследуется правоохранительными органами

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Рабочего, приехавшего работать из Барды в губинский поселок Гырмызы гесебе, ударило током.

    Как сообщает северное бюро Report, Мамедалиев Мамедалы Герай оглу 1994 г.р. приехал из бардинского села Лемберан в губинский поселок Гырмызы гесебе (место компактного проживания евреев), чтобы устроиться рабочим. Во время работы он попал под напряжение.

    Пострадавший был помещен в отделение реанимации Губинской центральной районной больницы. Его состояние расценивается как средней тяжести.

    Факт расследуется правоохранительными органами. 

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