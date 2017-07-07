В Губе рабочего ударило током

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Рабочего, приехавшего работать из Барды в губинский поселок Гырмызы гесебе, ударило током.

Как сообщает северное бюро Report, Мамедалиев Мамедалы Герай оглу 1994 г.р. приехал из бардинского села Лемберан в губинский поселок Гырмызы гесебе (место компактного проживания евреев), чтобы устроиться рабочим. Во время работы он попал под напряжение.

Пострадавший был помещен в отделение реанимации Губинской центральной районной больницы. Его состояние расценивается как средней тяжести.

Факт расследуется правоохранительными органами.