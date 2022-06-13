В Губе проверили туристические автобусы

В Губе проведен рейд по проверке правил соблюдения безопасности при перевозке автобусами туристов.
Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.
Сотрудники дорожной полиции выявили факты несоблюдения водителями нормативов по безопасной перевозке пассажиров.
В частности, выявлены непригодные к эксплуатации автобусы большой и малой вместимости, которые не прошли технический осмотр, были оснащены дополнительным оборудованием, не имели знака о том, что совершается пассажирская перевозка.
В связи с указанными фактами к водителям автобусов применены соответствующие меры.