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В Губе проверили туристические автобусы

В Губе проверили туристические автобусы В Губе проведен рейд против водителей автобусов, перевозящих местных и иностранных туристов.
Происшествия
13 июня 2022 г. 11:44
В Губе проверили туристические автобусы

В Губе проведен рейд по проверке правил соблюдения безопасности при перевозке автобусами туристов.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники дорожной полиции выявили факты несоблюдения водителями нормативов по безопасной перевозке пассажиров.

В частности, выявлены непригодные к эксплуатации автобусы большой и малой вместимости, которые не прошли технический осмотр, были оснащены дополнительным оборудованием, не имели знака о том, что совершается пассажирская перевозка.

В связи с указанными фактами к водителям автобусов применены соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada yerli və xarici turistləri daşıyan avtobuslarla bağlı reyd keçirilib

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