В Губе проверили туристические автобусы

В Губе проведен рейд против водителей автобусов, перевозящих местных и иностранных туристов.

В Губе проведен рейд по проверке правил соблюдения безопасности при перевозке автобусами туристов.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники дорожной полиции выявили факты несоблюдения водителями нормативов по безопасной перевозке пассажиров.

В частности, выявлены непригодные к эксплуатации автобусы большой и малой вместимости, которые не прошли технический осмотр, были оснащены дополнительным оборудованием, не имели знака о том, что совершается пассажирская перевозка.

В связи с указанными фактами к водителям автобусов применены соответствующие меры.