В Губе произошло стихийное бедствие, сель унес автомобиль

Губа. 2 сентября. REPORT.AZ/ Сильный дождь нанес ущерб более 10 селам Губинского района.

Об этом сообщил Report председатель Губинской комиссии по чрезвычайным ситуациям Юсиф Абидов.

Он отметил, что в селе Гонагкенд дома и дворы затопило водой: “Кроме того, в селе Утуг сель унес автомобиль марки Нива с находящимся в ней людьми. Водитель и пассажиры смогли выбраться, однако машину унесло водой”.

По словам председателя комиссии, в селе Халтан нанесен ущерб землям и домам: “Сель смыл опоры линий электропередачи в Красной Слободе Губы. В ряде сел возникли перебои с подачей электроэнергии. В результате разлива Гудъял-чая участок дороги на 37-39 км смыло водой. Сель полностью снес мост над рекой. В настоящее время невозможно попасть на транспорте в села Грыз, Джек, Алиг, Хапут, Бостанкеш и Хыналыг. Сейчас там работает техника. Для прокладки альтернативной дороги привлечены рабочие и техника Губинского управления эксплуатации дорог №6 "Азеравтойол". Кроме того, потоки селя смыли бетонные опоры моста над рекой Велвеле вблизи села Велвеле. Сейчас мост находится в аварийном состоянии”.