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    В Губе произошла цепная авария, есть пострадавшие - ФОТО

    Раненым оказана первая медицинская помощь, их состояние тяжелое

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Губе произошла цепная авария.

    Как сообщает северное бюро Report, ДТП зарегистрировано на отрезке магистрали Баку-Губа, пролегающем через территорию села Пашаоба.

    Потеряв управление за рулем автомобиля "ВАЗ-21099" с государственным регистрационным номером 50-BO-679, житель Хачмазского района Аяз Шакир оглу Ханкишиев врезался в передвигающийся по противоположной полосе грузовик марки "Shacman", а затем врезался во встречный автомобиль марки "Volkswagen-Passat" с государственным регистрационным номером 90-RF-043. 

    Пострадавшие в результате ДТП водитель "ВАЗ-21099" А.Ханкишиев и его пассажир Довлет Бейлер оглу Ханкишиев были извлечены из деформированного автомобиля и помещены в Губинскую центральную районную больницу. 

    Как сообщили из больницы, после оказания пострадавшим первой медицинской помощи их поместили в хирургическое отделение. В отделении заявили, что оба пострадавших получили черепно-мозговую травму. У них есть ушибы и ссадины. Состояние пострадавших тяжелое. 

    Факт расследуется местным отделением полиции.

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