В Губе произошла цепная авария, есть пострадавшие - ФОТО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Губе произошла цепная авария.

Как сообщает северное бюро Report, ДТП зарегистрировано на отрезке магистрали Баку-Губа, пролегающем через территорию села Пашаоба.

Потеряв управление за рулем автомобиля "ВАЗ-21099" с государственным регистрационным номером 50-BO-679, житель Хачмазского района Аяз Шакир оглу Ханкишиев врезался в передвигающийся по противоположной полосе грузовик марки "Shacman", а затем врезался во встречный автомобиль марки "Volkswagen-Passat" с государственным регистрационным номером 90-RF-043.

Пострадавшие в результате ДТП водитель "ВАЗ-21099" А.Ханкишиев и его пассажир Довлет Бейлер оглу Ханкишиев были извлечены из деформированного автомобиля и помещены в Губинскую центральную районную больницу.

Как сообщили из больницы, после оказания пострадавшим первой медицинской помощи их поместили в хирургическое отделение. В отделении заявили, что оба пострадавших получили черепно-мозговую травму. У них есть ушибы и ссадины. Состояние пострадавших тяжелое.

Факт расследуется местным отделением полиции.