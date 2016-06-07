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    ​В Губе произошел оползень, затопило зону отдыха

    В результате стихийного бедствия на территории образовалось большое озеро

    Губа. 7 июня. REPORT.AZ/ В горно-лесном массиве в Губе произошел оползень.

    Как сообщил с места происшествия корреспондент северного бюро Report, стихийное бедствие произошло сегодня на склоне на правой стороне реки Гудъялчай, протекающей через губинского село Грыздехне.

    В результате оползня почва сползла в Гудъялчай и перегородила реку.

    Оползневый процесс на территории еще продолжается. В результате стихийного бедствия на территории образовалось большое озеро. Затопило некоторые туристические центры, особенно пострадала зона отдыха, принадлежащая Эльхану Мурадову.

    Оползень почти полностью загородил реку Гудъялчай. 

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