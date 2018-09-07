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    В Губе при родах умер младенец

    Главврач не принимает обвинений

    Губа. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Губинском районе при родах умер младенец. 

    Как сообщает северное бюро Report, роженицу, жительницу Губы Турадж Назар гызы Султанову 1994 г.р. доставили в родильное отделение Губинской центральной районной больницы. 

    Младенец (мальчик) родился мертвым. Это - первые роды Т.Султановой. 

    Как заявил местному бюро Report свекор девушки Салман Султанов, причиной произошедшему стала халатность врачей. 

    Мужчина заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы для расследования факта: "До последнего месяца беременности моя невестка находилась под наблюдением врачей. Они заявляли, что каких-либо проблем нет. Однако спустя 20 минут после того, как мою невестку приняли в больницу для родов, заявили, что ребенок уже умер в утробе. Мой внук умер из-за халатности врачей". 

    Как отметил местному бюро Report главврач Губинской центральной районной больницы Альяр Сарваров, младенец родился мертвым: "Это - не ошибка врачей. Смерть ребенка стала следствием патологии матери". 

    По факту ведется расследование. 

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