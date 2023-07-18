В Губе председатель муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды

В Губе председатель муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды.

В Губе председатель муниципалитета оштрафован за загрязнение окружающей среды.

Как сообщили Report в губинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, сотрудниками Губинского районного отдела полиции в поселке Зардаби выявлен факт несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов.

За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении главы районного муниципалитета приняты меры административного взыскания.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.