В Губе "Прадо" упал в реку, трое пострадавших

Губа. 14 июня. REPORT.AZ/ На участке трассы Губа-Хыналыг под названием Минара легковой автомобиль марки "Тойота Прадо" потерял управление и упал в реку.

Как передает северное бюро Report, в результате пострадали трое пассажиров автомобиля.

Состояние одного из пострадавших было тяжелое, он помещен в хирургическое отделение Губинской районной центральной больницы. Пассажирке автомобиля - жительнице села Каланов Губинского района Бабаевой Зейнаб Неджмадин гызы врачи поставили диагноз перелом позвоночника. Два остальных пассажира автомобиля были отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

Губинское районное отделение полиции проводит расследование по факту ДТП.