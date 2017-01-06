В Губе повесился душевнобольной

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Губинском районе 42-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, покончил с собой.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в селе Нюгеди-2.

Согласно информации, Эльдаров Эльдар Алимамед оглу 1974 года рождения повесился на дереве во дворе своего дома.

Э.Эльдаров на протяжении длительного времени страдал психическим расстройством.

В Губинской районной прокуратуре по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК, ведется расследование.