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    В Губе повесился душевнобольной

    По факту возбуждено уголовное дело в Губинской районной прокуратуре

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Губинском районе 42-летний мужчина, страдающий психическим расстройством, покончил с собой. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в селе Нюгеди-2.

    Согласно информации, Эльдаров Эльдар Алимамед оглу 1974 года рождения повесился на дереве во дворе своего дома. 

    Э.Эльдаров на протяжении длительного времени страдал психическим расстройством. 

    В Губинской районной прокуратуре по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК, ведется расследование.

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