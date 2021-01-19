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В Губе полиция перешла на усиленный режим работы

В Губе полиция перешла на усиленный режим работы ​​​​​​​В связи со снегопадом в Губе сотрудники Губинского районного отдела полиции (РОП) перешли на усиленный режим работы
Происшествия
19 января 2021 г. 13:03
В Губе полиция перешла на усиленный режим работы

В связи со снегопадом в Губе сотрудники Губинского районного отдела полиции (РОП) перешли на усиленный режим работы.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, сотрудники отдела Государственной дорожной полиции (ГДП) осуществляют все необходимые превентивные меры, направленные на обеспечение безопасности на территории района и немедленное предотвращение возможных неприятных инцидентов.

На территории района инспекторы регулируют движение транспорта, проводят профилактические беседы с водителями и информируют их об обстановке на дорогах. Кроме того, сотрудники отдела строго контролируют процесс посыпки песка и соли на заснеженных и обледенелых дорогах.

Также сотрудники отделения патрульно-постовой службы Губинского РОП, выполняя на территории района автопатрулирование на служебных автомобилях, оказывают всю необходимую помощь гражданам, оказавшимся на дорогах и нуждающимся в помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQuba polisi gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi

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